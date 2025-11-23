پخش زنده
غلظت آلایندههای جوی در شهرهای بزرگ آذربایجانغربی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: بنا به هشدار سطح زرد صادر شده و همچنین با تداوم سکون هوا و وارونگی دمایی در این مدت شاهد افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مرکز و شهرهای بزرگ استان خواهیم بود.
مهدی کریمی افزود: براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و با استمرار الگوهای پایدار در منطقه، طی دو روز آینده جوی آرام و بدون بارش بر استان حاکم خواهد بود.
کریمی اظهار کرد: از اواخر وقت فردا دوشنبه عبور امواجی از تراز میانی جو سبب افزایش سرعت وزش باد و کاهش غلظت آلایندههای جوی در سطح استان خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی استان افزود: در روزهای آتی تغییرات دمایی در سطح استان محسوس نخواهد بود.