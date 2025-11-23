به مناسبت هفته بسیج، از ایثار و استقامت خانواده شهیدان عثمان اسماعیلی، شهید ابراهیم خلیلی و آزاده و جانباز ۳۰درصد میکائیل دامنگیر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته مبارک بسیج، جمعی از مسئولان شهرستان بوکان شامل معاون سیاسی فرماندار، معاون هماهنگ‌کننده سپاه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهیدان عثمان اسماعیلی، شهید ابراهیم خلیلی و آزاده و جانباز ۳۰درصد میکائیل دامنگیر، ضمن دیدار و سرکشی، یاد و خاطره این شهیدان والامقام را گرامی داشتند.

در این دیدار، مسئولان با بیان جایگاه والای شهیدان در فرهنگ ایثار و مقاومت، بر ادامه راه آنان و حمایت از خانواده‌های شهدا تأکید کردند، فضای صمیمی این دیدار، جلوه‌ای از تکریم و احترام به مقام والای شهیدان و خانواده‌های ایثارگر بود.

در پایان از صبر و استقامت و ایثار آنان با اهدا لوح سپاس و هدایا تقدیر و تجلیل بعمل آمد.