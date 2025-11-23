پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور در نشست بررسی وضع و احیای صنعت نساجی بر رفع موانع زنجیره تولید صنعت نساجی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیسجمهور با اعلام حمایت دولت از صنعت نساجی و مخالفت با واردات بیرویه در این حوزه گفت: دولت درخصوص رفع مشکلات صنعت نساجی حساسیت دارد و کشور باید به وضعی پایدار در صنعت نساجی برسد.
محمدرضا عارف در جلسهای در خصوص بررسی وضع و احیای صنعت نساجی با بیان اینکه صنعت نساجی، صنعت بومی و سنتی کشورمان است، بیان کرد: در گذشته بسیاری از کشورها، ایران را با صنعت نساجی میشناختند، اما غفلتهایی در این صنعت انجام شده که البته اصلاح روند گذشته آغاز شده است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده برای حمایت از صنعت نساجی ادامه داد: در حال حاضر مسیر خوبی شروع شده و ضعفهای صنعت نساجی در حال برطرف شدن است. کیفیت لباسهای تهیه شده هم خیلی خوب است، اما باید این مسیر را ادامه بدهیم البته نباید بعد از اینکه محصولات تولید شده داخلی، جایگاه مناسبی در بازار داخلی و منطقهای بدست آورد، با افت کیفیت محصولات صنعت نساجی مواجه شویم. از سویی بازار منطقهای فرصت خوبی برای صادرات محصولات نساجی کشورمان است که نباید از این فرصت غافل شویم.
محمدرضا عارف با تاکید بر ضرورت رفع موانع صنعت نساجی گفت: باید کل زنجیره تولید از ابتدا تا انتها مدنظر قرار گرفته و موانع آن رفع شود. صنعت نساجی، اشتغالزایی بالایی برای کشور دارد و دولت از این صنعت حمایت میکند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت خرید تجهیزات به روز در صنعت نساجی و ممنوعیت واردات محصولات نساجی و پارچه که در کشور به اندازه نیاز تولید میشوند، افزود: دولت به رفع مشکلات صنعت نساجی حساسیت دارد. کشور باید به وضعی پایدار در صنعت نساجی دست یابد. دولت از تولیدات داخلی در صنعت نساجی حمایت کرده و مخالف واردات بیرویه در این حوزه است.
همچنین در این جلسه با موافقت معاون اول رئیسجمهور، مقرر شد کارگروهی برای حمایت از تولید داخلی در صنعت نساجی با حضور بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده تا پیشنهادهای مطرح شده در جلسه بررسی و نهایی شود.
در این جلسه مهمترین اقدامات انجام شده برای حمایت از تولیدات داخلی در صنعت نساجی و پوشاک و کاهش واردات این محصولات ارائه شد. براساس این گزارش،۳۴ درصد واردات انواع نخ و ۶۰ درصد واردات انواع پارچه در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و همچنین حدود ۶۰ درصد وزن و ارزش دلاری واردات پارچه در هفت ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
از سویی صادرات کل زنجیره محصولات نساجی در هفت ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، پنج درصد افزایش داشته است.