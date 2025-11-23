پخش زنده
مرکز کودک و نوجوان سیما همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعهای متنوع از فیلمها، مستندها، پویانماییها و برنامههای گفتوگومحور را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بخش فیلمهای نمایشی، سه اثر با محوریت «مادر»، «ایثار» و «استقامت»، پخش می شود. فیلم «بوسیدن روی ماه» داستان دو مادر به نامهای احترامالسادات و فروغخانم است که بیش از بیست سال در انتظار فرزندان مفقودالاثر خود بودهاند. با کشف بقایای جسدی توسط گروههای تفحص و نگرانی یکی از مادران از وضعیت جسمی دوستش، قصهای تأثیرگذار از مهر مادری و ایثار روایت میشود.
فیلم «خیال نقش»، به زندگی نوجوانی به نام رضا میپردازد که پس از فوت پدر برای تأمین معاش خانواده در کارگاه رنگرزی فرش مشغول کار است. مشکلات مالی، دغدغههای صاحب کارگاه و ماجرای خواستگاری خواهرش محورهای اصلی داستان این اثر خانوادگی است.
همچنین فیلم «حکم مادری»، روایتی از تلاش دو برادر نوجوان برای فراهمکردن هزینه عمل قلب مادر و تهیه جهیزیه خواهر است، در حالی که عموی خانواده حاضر به فروش زمین پدری و پرداخت سهم آنان نیست.
در میان برنامههای ترکیبی، «مهر مادری» بهصورت ویژه به مناسبت ایام فاطمیه تولید شده و برنامه «با مادر حرف بزن»، با حضور نوجوانان و فعالان حوزه کودک، گفتوگوهایی صمیمی درباره جایگاه حضرت زهرا (س) و مفهوم مادر در فرهنگ اسلامی ارائه میدهد.
برنامه «رایحه» نیز به معرفی و کتابخوانی آثار بانوان ایثارگر و فعال در حوزه دفاع مقدس میپردازد و جمعی از دختران دبیرستانی همراه با معلم خود در این طرح مشارکت دارند.
در بخش ترکیبی ـ نمایشی، برنامه «صبح ظهور» شامل مناجات، نماهنگ، درد دل با امام زمان (عج)، دعاهای مأثور، مسابقه، رفع شبهه و معرفی کتاب است که در این دوره با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) بازتولید میشود.
در حوزه پویانمایی، چند مجموعه و اثر جدید ویژه فاطمیه عرضه خواهد شد. پویانمایی «کوتاه و پویا» و همچنین «کلاکت ۳۶» هر دو با محوریت قصههایی درباره مادر تولید شدهاند. مجموعه پویانمایی «چهل شاهد» نیز زندگی چهل شهید شاخص دفاع مقدس از جمله شهیدان جهانآرا، آوینی، برونسی، باقری، همدانی، منتظرالقائم، محسن حججی و سردار حاج قاسم سلیمانی را در قالب هر قسمت یک روایت مستقل بازگو میکند.
در بخش مستند، اثر «فداییان امنیت» به زندگی برادران شهید براتی، از شهدای خدمتگزار نیروی انتظامی، میپردازد و جلوههایی از رشادت و فداکاری آنان را بازتاب میدهد.
فیلم کوتاه «پهلوان واقعی» نیز داستان نوجوانی را روایت میکند که پدرش شهید مدافع حرم است و با راهنمایی استاد زورخانه با فرهنگ پهلوانی آشنا میشود؛ موضوعی که او را به حضور در گلریزان و بخشش پساندازش ترغیب میکند.
همچنین در فیلم کوتاه «ردیف شاهچراغ»، زهرا و رضا، دو خواهر و برادر روستایی، برای ادای نذر پدر که بهدلیل تصادف محقق نشده، راهی شاهچراغ میشوند و قصهای انسانی با محوریت امید و توکل رقم میخورد.
در بخش ویژه کودک، برنامه «نوگلان فاطمی» به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) با موضوع سبک زندگی فاطمی طراحی شده و با هدف ترویج معارف اهلبیت (ع) برای مخاطبان کودک و نوجوان پخش خواهد شد.
همچنین برنامه «قاب رفاقت»، روایتگر زندگی نوجوانی به نام امین است که علاقهمند به عکاسی است، اما به اصرار پدر وارد کار مدلینگ شده و با چالشهایی در مسیر انتخاب و هویت روبهرو میشود.
این مجموعه برنامهها با محوریت مادر، سبک زندگی فاطمی، مفاهیم ایثار و مقاومت و تقویت هویت دینی نوجوانان، طی ایام فاطمیه از شبکههای مختلف سیما پخش خواهد شد.