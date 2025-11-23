پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته بسیج، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، شهدای مدافع حرم و شهدای هشت سال دفاع مقدس در شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این آیین از برخی از خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه و مدافع حرم و هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.
سردار داوود غیاثی راد، نماینده ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نبردی کوتاه اما سرنوشتساز و جلوهای از اتحاد مقدس ملت ایران و نیروهای مسلح بود.
غیاثیراد تصریح کرد: سیره شهدا برای ما چراغ راه است. آنان با ایمان و ایثار خود نشان دادند که دفاع از انقلاب تنها با روحیه جهادی و وحدت امکانپذیر است.
وی افزود: امروز وظیفه ماست که این مسیر نورانی را ادامه دهیم و نسلهای آینده را بافرهنگ مقاومت و ایثار آشنا کنیم.