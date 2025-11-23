به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، در این جلسه عملکرد ۹ ماهه امسال مجتمع مس دره‌آلو و پیشرفت طرحهای توسعه‌ای شرکت بررسی و راهکارهای افزایش بهره‌وری آن ارزیابی شد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران با مرور آخرین وضعیت پیشرفت طرحهای توسعه‌ای شرکت بر اهمیت پیشبرد این طرحها مطابق برنامه زمان‌بندی و تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.

فیض گفت: اجرای ۹ طرح توسعه‌ای با ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۵۸۹ میلیون یورو در سال ۱۴۰۴ در دستور کار شرکت است که حوزه‌هایی مانند زنجیره تأمین، زیرساخت‌های انرژی و آب، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را شامل می‌شوند و ظرفیت تولید و توسعه پایدار را ارتقا می‌دهند.

همچنین طرحهای بزرگی مانند فاز سوم کارخانه تغلیظ سونگون و طرح تولید کاتد سونگون با پیشرفت قابل توجه در حال اجرا هستند.