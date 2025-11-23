به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رکابزنان این تیم در آخرین مرحله از لیگ برتر امسال به میزبانی پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در ماده‌ها و رشته‌های مختلف ۹ مدال با بیشترین سهم مدال طلا بدست آوردند تا مجموع امتیازاتشان بیشتر از تیم‌های رعد پدافند هوایی و گل گهر سیرجان شود و قهرمانی به این تیم برسد.

تیم دوچرخه سواری جاده سپاهان نیز امسال در لیگ برتر پس از تیم ملوان بندر انزلی نایب قهرمان شد و جوانان این باشگاه هم در لیگ برتر جاده به مقام سوم دست یافتند تا در نهایت با یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک سومی پرونده مسابقات امسال بسته شود.