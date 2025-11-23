پخش زنده
رکابزنان تیم سپاهان اصفهان موفق شدند برای چهارمین بار قهرمان لیگ برتر دوچرخه سواری پیست باشگاههای کشور شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رکابزنان این تیم در آخرین مرحله از لیگ برتر امسال به میزبانی پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در مادهها و رشتههای مختلف ۹ مدال با بیشترین سهم مدال طلا بدست آوردند تا مجموع امتیازاتشان بیشتر از تیمهای رعد پدافند هوایی و گل گهر سیرجان شود و قهرمانی به این تیم برسد.
تیم دوچرخه سواری جاده سپاهان نیز امسال در لیگ برتر پس از تیم ملوان بندر انزلی نایب قهرمان شد و جوانان این باشگاه هم در لیگ برتر جاده به مقام سوم دست یافتند تا در نهایت با یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک سومی پرونده مسابقات امسال بسته شود.