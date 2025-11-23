به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد قاسمی نژاد با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی بیان داشت: اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در اقتصاد کشور و توسعه بخش کشاورزی در ایران بسیار چشمگیر و چندبعدی است، زیرا ایران با داشتن تنوع اقلیمی، منابع آبی (هرچند با چالش مدیریت) و نیروی انسانی متخصص می‌تواند در حوزه صادرات کشاورزی جایگاه قابل‌توجهی کسب کند.

وی ارزآوری و کاهش وابستگی به نفت را یکی از ابعاد صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند یکی از منابع مهم ارزآوری باشد و به کاهش وابستگی ایران به درآمد‌های نفتی کمک کند؛ در شرایط تحریم، صادرات محصولات غیرنفتی از جمله کشاورزی نقش حیاتی در تامین نیاز‌های ارزی کشور دارد.

قاسمی نژاد اظهار کرد: بخش کشاورزی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا است و توسعه صادرات باعث افزایش تولید، رشد صنایع وابسته و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و شهری خواهد شد.

مدیر صادرات و نمایندگی توسعه کشت ذرت خوزستان ادامه داد: صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و فرآورده‌های صنایع تبدیلی از جمله کنسروها، خشکبار و عصاره‌ها موجب افزایش ارزش تولیدات داخلی می‌شود و ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توسعه بازار‌های خارجی، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.

گذر از مرز‌ها با استانداردسازی، الزام حضور در بازار‌های جهانی

وی می‌گوید: حضور در بازار‌های جهانی مستلزم رعایت استاندارد‌های بین‌المللی (ISO، HACCP، GLOBALG.A.P) است که این الزام باعث بهبود کیفیت و سلامت محصولات می‌شود و کشاورزان برای دستیابی به این امر، انگیزه بیشتری برای استفاده از بذر‌های باکیفیت، فناوری‌های نوین و مدیریت اصولی خواهند داشت.

قاسمی نژاد افزود: برای صادرات، محصولات باید فرآوری، بسته‌بندی و استانداردسازی شوند که این موضوع نیز موجب توسعه صنایع تبدیلی در کنار بخش کشاورزی می‌شود و در کاهش ضایعات کشاورزی که یکی از چالش‌های مهم ایران است نقش مؤثری دارد.

مدیر صادرات و نمایندگی شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان تصریح کرد: در بسیاری از موارد، صادرات محصولات فرآوری‌شده مانند رب گوجه، پسته بسته‌بندی شده و خرمای فرآوری‌شده چند برابر بیشتر از خام‌فروشی سود دارد در واقع با توسعه صادرات، کشاورزان درآمد پایدارتری کسب می‌کنند و انگیزه آنها برای افزایش تولید و بهبود بهره‌وری افزایش می‌یابد.

فرصت‌های جغرافیایی ایران در برابر چالش‌های زیرساختی و برندینگ

مدیر صادرات و نمایندگی شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان اضافه کرد: تنوع اقلیمی و کشت محصولاتی مانند پسته، خرما، زعفران، خشکبار، سبزیجات و میوه‌های فصلی و زمینه‌های مطلوب بازرگانی با کشور‌های همسایه نظیر عراق، افغانستان، کشور‌های آسیای میانه، روسیه، قطر و دارابودن موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله فرصت‌هایی است که باید از آنها در راستای توسعه صادرات استفاده کرد.

قاسمی نژاد اظهار کرد: البته ممکن است با چالش‌هایی، چون نوسان قوانین صادراتی و تعرفه‌ها، کمبود زیرساخت‌های مناسب از جمله پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها و سیستم حمل‌ونقل مناسب، کیفیت پایین برخی محصولات به دلیل نبود استاندارد‌های مناسب و ضعف در برندینگ و بازاریابی بین‌المللی در این حوزه مواجه شویم که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی افزود: استان خوزستان با تولید بیش از ۱۳۸ محصول زراعی و باغی به عنوان قطب اول تولید جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی کشور دارد؛ یکی از محصولات عمده و مهم آن سبزی و صیفی است که در سطح حدود ۱۰۵ هزار هکتار در سال کشت و دارای تولیدی بیش از ۳/۵ میلیون تن است.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از سبزی و صیفی تولید خوزستان در فصل سرد سال تولید و به بازار عرضه و بخش عمده‌ای از نیاز استان‌های دیگر کشور را تامین می‌کند ضمن اینکه سالیانه حدود ۲۵۳هزار تن از این محصولات تولیدی سبزی و صیفی خوزستان به ۱۵ کشور دنیا بویژه کشور‌های اوراسیا و روسیه صادر می‌شود که حاصل این حجم از صادرات ۴۵۲ میلیون دلار ارزآوری برای کشور ایران است.

لزوم سرمایه‌گذاری در کشاورزی هوشمند و تکمیل لجستیک برای شکوفایی صادرات

مدیر صادرات و نمایندگی شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان گفت: صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور‌ها در بازار‌های جهانی نقش مهمی در اقتصاد دارد و می‌تواند امکان استفاده از بازار‌های جهانی را برای رشد تولیدات داخلی مهیا سازد.

وی افزود: خوزستان با دارا بودن شرایط اقلیمی خدادادی، آب و خاک و انرژی مناسب، دسترسی به آب‌های آزاد و فرهنگ کشاورزی غنی، ظرفیت بالایی برای بهره مندی از صادرات محصولات کشاورزی دارد با این حال تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری در کشاورزی هوشمند، تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و ارتقای سطح آگاهی کشاورزان به استاندار‌های بین المللی دارد.

قاسمی نژاد تصریح کرد: صادرات محصولات کشاورزی برای ایران نه تنها یک فرصت اقتصادی است، بلکه یک عامل موثر در توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز محسوب می‌شود و با حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها، آموزش کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی، ایران می‌تواند در بازار جهانی محصولات کشاورزی جایگاهی پایدار و رقابتی به‌دست آورد و به توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور کمک کند.

سالیانه حدود ۱۷ میلیون تن انواع محصول زراعی و باغی در استان خوزستان تولید می‌شود.