به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور جمعی از بانوان و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان کهگیلویه بامحوریت هویت اسلامی زن و سیره فاطمی ویژه‌برنامه «خیمه مادری» در دهدشت برگزار شد.

در این برنامه فرهنگی که به همت بسیج جامعه زنان شهرستان کهگیلویه و با محوریت هویت اسلامی زن و سیره فاطمی برگزار شد، به تبیین جایگاه زن مسلمان در جامعه با الهام از سیره حضرت زهرا (س) اولین بانوی بسیجی جهان اسلام پرداخته شد.

کارشناس مذهبی در این برنامه با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زهرا (س) در دفاع از ارزش‌های اسلامی و تربیت نسل مؤمن، ایشان را به‌عنوان الگوی کامل زن مسلمان معرفی و بر ضرورت تقویت هویت اسلامی زنان در جامعه امروز و نقش آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مومنی در مراسم خیمه مادری بر مهربانی امامان معصوم و نقش توجه آنان در آرامش و تقویت روحیه انسان‌ها تأکید کرد.

این کارشناس دینی با بیان اینکه ارزش انسان‌ها به اهداف و دغدغه‌های الهی آنان بستگی دارد: تاسی ازائمه اطهار باعث سرفارازی در زندگی دنیا و آخرت می‌شود.