پخش زنده
امروز: -
این آتشسوزیها از جنگلهای شاهو و کوسالان تا کوه آبیدر سنندج و از حریم دریاچه زریوار تا زیستگاههای سارال را فرا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آتشسوزی در جنگلها و مراتع زاگرس، به ویژه در استان کردستان، اغلب به دلیل عوامل انسانی مانند سهلانگاری، روشن کردن آتش عمدی و یا بی احتیاطی در طبیعت اتفاق میافتد و برای محیط زیست، مردم و اقتصاد منطقه خطرات جدی ایجاد میکند.
برای بررسی این موضوع در بخش خبری صبحدم امروز با قادری معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ارتباط تلفنی برقرار کردیم.