نخستین همایش ملی آینده پژوهی و ارتقا کیفی در دامپزشکی و علوم دامی با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر علمی اولین کنگره ملی آینده پژوهی و ارتقای کیفی در دامپزشکی و علوم دامی گفت: در این رویداد علمی، ۲۷۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و پس از داوری علمی، ۱۶۰ مقاله برای ارائه پذیرفته شد که در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شد.
به گفتهی الهام مقتدایی، محورهای مقالات شامل آینده نگری در دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشهای نوین درعلوم پایه و علوم بالینی، کارآفرینی و اقتصاد، هوش مصنوعی و فن آوریهای نوین، بهداشت و فرآوری مواد غذایی، مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان بود.
مقتدایی افزود: علاوه بر ارائه مقالات و پنلها، ۳ کارگاه تخصصی با حضور اساتید نام آشنا برگزار شد و دانشجویان و اساتید به طور فعال در آن مشارکت داشتند.
دبیر علمی اولین کنگره ملی آینده پژوهی و ارتقای کیفی در دامپزشکی و علوم دامی، مسابقه VET CUP را از دیگر برنامههای جانبی این کنگره، دانست و گفت: این مسابقه با شور و انگیزه دانشجویان همراه بود و مهارتهای عملی، کار تیمی و خلاقیت آنان را به نمایش گذاشت.