به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمدحسین پور در تشریح دستاورد‌های مالیاتی استان در هشت ماهه نخست امسال اظهار داشت: در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، درآمد‌های مالیاتی استان به رقم بی‌سابقه ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۵ هزار میلیارد تومان بود رشد چشمگیر ۱۲۳ درصدی را ثبت کرده است.

وی افزود: این میزان، حتی فراتر از هدف تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۱۵ درصد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ۱۵۷ درصد است.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: بر اساس قانون، ۵۰ درصد از مازاد درآمد‌های مالیاتی به استان بازمی‌گردد که این منابع، پشتوانه مهمی برای اجرای طرح‌های عمرانی و رفع نیاز‌های اساسی استان خواهد بود.

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص سهم ورزش و سلامت اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال به عنوان سهم ورزش به خزانه کشور واریز شده است که مدیرکل ورزش و جوانان استان می‌تواند با پیگیری‌های لازم، این منابع را برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی استان دریافت کند.

وی گفت: در بخش سلامت، ۱۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال در هشت ماه امسال به حساب خزانه واریز شده که برای ارتقای تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

حسین پور با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان افزود: با مشارکت ۴ هزار و ۹۱۶ نفر از مودیان نیک‌اندیش استان، ۹ طرح عمرانی شامل تکمیل محور‌های مواصلاتی، طرح‌های اداره ثبت و پارک علم و فناوری با اعتباری بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی گفت: این طرح بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم طراحی شده است و به مودیان اجازه می‌دهد تا بخشی از مالیات خود را مستقیم به طرح‌های مشخص شده در استان اختصاص دهند.

حسین پورافزود: از ۹ طرح تعریف شده برای این طرح، مشارکت مودیان مالیاتی بیشتر برای محور دالکی- کنار تخته بود.

مدیر کل امور مالیاتی استان در پایان با بیان اینکه امسال ۵۸۰ طرح عمرانی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده در استان کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسیده است از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درخواست کرد: برای سال ۱۴۰۵ با شناسایی و پیشنهاد طرح‌های بیشتر و ضروری، بستر‌های جذب بیشتر منابع مالیاتی نشان‌دار شده را فراهم آوریم تا شاهد توسعه روزافزون استان در تمامی عرصه‌ها باشیم.