رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: بیشترین میزان ابتلا به آنفلوانزا در میان کودکان ۵ تا ۱۴ سال است که توصیه میشود؛ دانشآموزان دارای علائم بیماری برای جلوگیری از گسترش آلودگی تا زمان بهبودی در خانه بمانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر قباد مرادی، که میزبان برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر بود، با اشاره به سرد شدن هوا و افزایش تجمع های انسانی، گفت: شرایط برای انتقال ویروسها و باکتریها فراهمتر شده و شایعترین بیماریها در این ایام سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا و ویروس RSV هستند.
وی با بیان اینکه تب شدید بویژه در کودکان ۵ تا ۱۴ سال مشخصهی بارز سویه در حال گردش آنفولانزا است، افزود: ۳۰ درصد افرادی که با علائم سرفه به مراکز درمانی مراجعه میکنند، نتیجه تست آنفولانزای آنها مثبت است و در برخی استانها شیوع بیماری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
مرادی درباره کرونا نیز گفت: هرچند سهم کرونا در هفته اخیر به کمتر از یک درصد رسیده، اما این ویروس برخلاف سایر عوامل بیماریزا در تمام فصول قابلیت تکثیر دارد. به گفته او تنگی نفس مهمترین علامت نگرانکننده کرونا است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت افزود: افراد پرخطر شامل کودکان زیر ۵ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال و مبتلایان به بیماریهای زمینهای هستند و در این گروهها احتمال بروز علائم شدید بیشتر است.
وی درباره اقدامات پیشگیرانه توصیه کرد: رعایت بهداشت دست و صورت، تهویه مناسب، استفاده از ماسک در تجمعات، پرهیز از روبوسی و دستدادن در دوران اوج بیماری و رعایت آداب تنفسی ضروری است. مرادی افزود: واکسیناسیون آنفولانزا برای گروههای پرخطر همچنان در این مقطع مفید است.
وی با اشاره به مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در ایران هشدار داد: هیچکدام از بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا با آنتیبیوتیک درمان نمیشوند و مصرف خودسرانه آنها باعث ایجاد مقاومت میکروبی خواهد شد.
مرادی درباره دانش آموزان دارای علائم هم گفت: در صورت بروز علائم، دانشآموزان نباید به مدرسه بروند و کلاسها باید تهویه مناسب داشته باشند. او توصیه کرد؛ در صورت افزایش تعداد مبتلایان، مدارس میتوانند بهطور موقت آموزش غیرحضوری را اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه این روزها حدود ۳۰ درصد عفونتهای تنفسی کشور مثبت هستند، گفت: دغدغه اصلی وزارت بهداشت کاهش شیب ابتلا و کاهش نیاز مردم به خدمات بیمارستانی است.