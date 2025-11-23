به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به این مناسبت اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان بوکان با حضور در مزار شهید گمنام، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

در این مراسم معنوی، مسئولان شهرستانی با ادای احترام، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهید گمنام، بار دیگر بر ادامه راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.

فضای روحانی این آیین، جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی بود و شرکت‌کنندگان با حضور خود، پیام وفاداری به آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

این مراسم، نمادی از وحدت و تجدید عهد با شهیدان در هفته بسیج محسوب شد.