به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لانس ۱ - ۰ استراسبورگ

رن ۴ - ۱ موناکو

پاری سن ژرمن ۳ - ۰ لوآور (گل‌ها: لی کانگ این در دقیقه ۲۹، ژائو نه وس ۶۵ و برادلی بارکولا ۸۷)

برنامه - یکشنبه ۲ آذر:

اوسر - المپیک لیون

برست - متس

نانت - لوریان

تولوز- آنژه

لیل - اف ث پاری

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های المپیک مارسی و لانس با ۲۸ و استراسبورگ با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.