پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم فوتبال لیگ یک فرانسه شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
لانس ۱ - ۰ استراسبورگ
رن ۴ - ۱ موناکو
پاری سن ژرمن ۳ - ۰ لوآور (گلها: لی کانگ این در دقیقه ۲۹، ژائو نه وس ۶۵ و برادلی بارکولا ۸۷)
برنامه - یکشنبه ۲ آذر:
اوسر - المپیک لیون
برست - متس
نانت - لوریان
تولوز- آنژه
لیل - اف ث پاری
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای المپیک مارسی و لانس با ۲۸ و استراسبورگ با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.