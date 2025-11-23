فاش شدن مذاکرات پنهانی آمریکا و روسیه و توافق نسبی آنها برای پایان دادن به جنگ اوکراین بدون هماهنگی و مشارکت دولت‌های اروپایی حتی اوکراین، آنها را به خشم آورده و به واکنش واداشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تکرار رویکرد آمریکا در کنار گذاشتن متحدان اروپایی اش در توافق با روسیه برای پایان دادن به جنگ حدود چهار ساله اوکراین آنها را به خشم و تکاپو واداشته است.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در انتقاد از رویکردهای آمریکا درباره جنگ اوکراین گفت: طرح‌های مختلف صلح درباره اوکراین بدون توافق اروپاییان و دولت اوکراین موفق نخواهد بود به همین علت ما بر طرح های خودمان در این اتحادیه متمرکز شده‌ایم.

در انگلیس بافراخوانی فوری نشست ویژه دولت و مجلس برگزار شد و کارنس معاون وزیر دفاع انگلیس در پاسخ به پرسش های نمایندگان در این باره گفت: کشتی اطلاعاتی یانتار روسیه بخشی از فعالیت جاسوسی آن کشور است که نه تنها به نقشه‌برداری از امکانات زیردریایی ما بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی در سراسر جهان مشغول است روسیه با این کار به تهدید زیرساخت‌های زیر دریای ما می‌پردازد.

پیش از آن نیز جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در نشست خبری فوری ادعای جاسوسی و نقشه برداری کشتی روسیه در نزدیکی آب های شمال انگلیس را مطرح کرد و گفت: این اقدامات روسیه کاملاً خطرناک است این دومین بار در سال جاری است که کشتی یانتار به آب‌های انگلیس نزدیک می‌شود، پیام من به روسیه و پوتین این است که ما شما را زیر نظر داریم، از کارهایتان باخبریم و آماده‌ایم.

وزیران خارجه انگلیس و آلمان نیز در نشست خبری مشترک در برلین برای روسیه خط و نشان کشیدند.

ایوت کوپر وزیرخارجه انگلیس در این باره گفت: ما به همکاری در زمینه مبارزه با تهدید روسیه علیه اروپا ادامه خواهیم داد و در این راه در کنار اوکراین برای عقب راندن روسیه در این جنگ بی‌رحمانه خواهیم ایستاد.

به عقیده شماری از کارشناسان در اندیشکده های غربی ، اکنون اتحادیه اروپا و انگلیس که به تازگی اعلام شد حدود دویست میلیارد یورو برای جنگ اوکراین علیه روسیه هزینه کردند، خود را مغبون بزرگ توافق روسیه و آمریکا می بینند و در تکاپو برای سهم خواهی هستند.