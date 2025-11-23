با هدف اجرای برنامه راهبردی در حوزه آموزش و ارتقای کیفیت تدریس و توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر «مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفه‌ای» تاسیس کرد.

ایجاد «مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفه‌ای» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین حسینی تودشکی, رئیس اداره امور هیات علمی دانشگاه امیر کبیر گفت: این مرکز با مسئولیت مدیر امور هیئت علمی و تحت هدایت «کمیته راهبری مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفه‌ای» اداره خواهد شد.

رئیس اداره امور هیات علمی افزود: کمیته راهبری این مرکز با مشارکت اعضای کانون انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی علاقه‌مند و دارای سوابق مطالعات تطبیقی تشکیل شده است. به گفته حسینی, تاکنون سند راهبردی مرکز تدوین شده است و برخی برنامه‌های اجرایی شامل طراحی و تدوین دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در دست تهیه قرار دارد.

رئیس اداره امور هیات علمی گفت: برای بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجربیات بین‌المللی و ملی، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی و پیاده‌سازی الگوی نظام یاددهی–یادگیری با هدف توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و تدریس‌یاران منعقد شده است.

حسینی‌تودشکی گفت: ساختار مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساختاری شامل مرکز نظارت و ارزیابی، مرکز ارتقای هیئت علمی و مرکز یاددهی، یادگیری و توسعه حرفه‌ای است.