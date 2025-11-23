پخش زنده
همزمان با هفته بسیج، رزمایش سراسری «کارزار خدمت در محلات کرامت» روستای مبارکه بافق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته بسیج، رزمایش سراسری «کارزار خدمت در محلات کرامت» با حضور بخشدار مرکزی بافق، مسئولان اجرایی و اهالی روستای مبارکه برگزار و مشکلات مردم بررسی شد.
این برنامه با حضور لیلی رنجبر بخشدار مرکزی بافق، مدیران دستگاههای اجرایی، دهیار و جمعی از اهالی روستا در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد و اهالی مسائل و نیازهای خود را مطرح کردند.
جعفریزاده مدیر شورای محله طرح کرامت گفت: اهالی روستا خواستار آسفالت و ساماندهی معابر، بهبود روشنایی مسیرها، تکمیل طرح فیبر نوری، الحاقیه عباسآباد، ساماندهی جاده بینصحرایی، رفع مشکلات برق، تعیین تکلیف زمین خیری جوانان، ایجاد پاسگاه نیروی انتظامی، احیای قنات، تکمیل گلزار شهدای گمنام و اصلاح مغایرت کدپستی برخی کوچهها شدند. وی افزود: مدیران دستگاهها قول پیگیری و مساعدت دادهاند.
لیلی رنجبر بخشدار مرکزی بافق با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از پروژههای عمرانی و خدماتی گفت: «طرحها با هدف توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی اهالی در حال اجراست.»
وی افزود: مهمترین اقدامات در حال انجام شاملاختصاص ۱۲ هزار مترمربع آسفالت برای معابر روستا از محل سهمیه بنیاد مسکن.
تأمین قیر و اعتبار برای روکش آسفالت بلوار شهدا، بهروزرسانی و رفع نقص دوربینهای نظارتی، آسفالت ورودی بلوار فدک و نصب پلهای جدید، آغاز عملیات ساخت سالن ورزشی در روستای مبارکه و اجرای فاز دوم فیبر نوری با همکاری دهیاری و مخابرات است.
رنجبر تأکید کرد: اجرای این پروژهها تقویت زیرساختهای ارتباطی، رفاهی و افزایش رضایتمندی عمومی اهالی را به دنبال دارد و نقش مهمی در بهبود خدماترسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم خواهد داشت.