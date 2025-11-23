به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بایرن مونیخ ۶ - ۲ فرایبورگ (گل‌های بایرن: کارل لنارت در دقیقه ۲۲، مایکل اولیسه ۲ + ۴۵ و ۸۴، دایو اوپامکانو ۵۵، هری کین ۶۰، نیکولاس جکسون ۷۸)

بوروسیا دورتموند ۳ - ۳ اشتوتگارت (گل‌های دورتموند: امره جان ۳۴، مکسی به یر ۴۱ و کریم آده یمی ۸۹)

هایدن هایم ۰ - ۳ بوروسیا مونشن گلادباخ

وولفسبورگ ۱ - ۳ بایرلورکوزن

اف ث کلن ۳ - ۴ آینتراخت فرانکفورت

یکشنبه ۲ آذر:

ار بی لایپزیش - وردربرمن

سن پائولی - اونیون برلین

در جدول، بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند و ار بی لایپزیش با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.