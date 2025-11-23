پخش زنده
هفته یازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بایرن مونیخ ۶ - ۲ فرایبورگ (گلهای بایرن: کارل لنارت در دقیقه ۲۲، مایکل اولیسه ۲ + ۴۵ و ۸۴، دایو اوپامکانو ۵۵، هری کین ۶۰، نیکولاس جکسون ۷۸)
بوروسیا دورتموند ۳ - ۳ اشتوتگارت (گلهای دورتموند: امره جان ۳۴، مکسی به یر ۴۱ و کریم آده یمی ۸۹)
هایدن هایم ۰ - ۳ بوروسیا مونشن گلادباخ
وولفسبورگ ۱ - ۳ بایرلورکوزن
اف ث کلن ۳ - ۴ آینتراخت فرانکفورت
یکشنبه ۲ آذر:
ار بی لایپزیش - وردربرمن
سن پائولی - اونیون برلین
در جدول، بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیمهای بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند و ار بی لایپزیش با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.