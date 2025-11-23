پخش زنده
شبکه نمایش به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه، چندین فیلم سینمایی پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش در ایام سوگواری فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س)، علاوه بر فیلمهای «سبز به رنگ عقیق»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» از ساختههای روحالله حجازی از اول تا سوم آذر، هر شب ساعت ۱۹ که در حال پخش است. از امروز فیلمهای «نذر بی بی»، «مادر من»، «مرا به خانه برگردان» و «پسر مادر دیگری»، با موضوع تکریم جایگاه مادر را، پخش می کند.
فیلم سینمایی «نذر بی بی» به کارگردانی محمد کریمی، امروز ساعت ۱۵، پخش می شود.
«نذر بی بی»، قصه دو پهلوان را به تصویر میکشد که در آستانه شبهای قدر مشکلی بین آنها رخ میدهد. اهالی محل برای آشتی کنان وارد میدان میشوند تا اینکه اتفاقات جدیدی رقم میخورد…
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری سادات آل آقا، حمید کریمی، عباس بابایی، ابوالفضل بیات، احمد رضا جعفری، علی سیاه تیری، سیدرضا حسینی، سعید کریمی، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو و جواد زیتونی را نام برد.
فیلم «مادر من» به کارگردانی کلاوس هارو، امروز ساعت ۱۷، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ایرو»، پسری فنلاندی است که مادرش او را به سوئد میفرستد تا در کنار خانوادهای جدید زندگی امنی تا پایان جنگ داشته باشد. وقتی جنگ در فنلاند به اوج میرسد، خانوادهها برای نجات کودکانشان آنها را به سوئد میفرستند. مادر ایرو هم پس از مرگ شوهر در جنگ ناچار او را به سوئد میفرستد تا در کنار خانوادۀ سوئدی زندگی امنی داشته باشد. خانوادهای که ایرو را میپذیرند نمیتوانند با او ارتباط بگیرند؛ اما پس از مدتی زنی که سرپرستی او را برعهده گرفته نسبت به ایرو احساسات مادرانه پیدا میکند و ایرو هم حالا او را بسیار دوست دارد. همۀ اینها مصادف با پایان جنگ شده و ایرو باید بازگردد اما...
توپی ماجانمی، ماریا سالیمن، مرجانا لاندکیوست، مرجانا میجالا و آیینو ماجا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مرا به خانه برگردان»، به کارگردانی کیم سونگ-وو، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۷، تماشایی میشود.
بازیگرانی همچون لی یونگ آئه، یو هائه جین، بائک جین هی، پارک هائه جون، جونگ آئه-ری، وون-گیون لی، هیون-وو سئو و وو-جائه میونگ، در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در این فیلم خواهید دید: جونگ یون از حدود شش سال قبل که پسرش ناپدید شد تاکنون بیوقفه در جستجوی او بوده و هنوز هم امید خود را از دست نداده است. تا اینکه یک روز او به صورت ناگهانی از فردی ناشناس پیغامی دریافت میکند که پسر گمشدهاش در جزیرهای که ماهیگیرها در آن زندگی میکنند، دیده شده است. حال جونگ یون برای یافتن پسرش به این جزیره سفر میکند اما…
فیلم «پسر مادر دیگری»، به کارگردانی کریستوفر مناول، سه شنبه ۴ آذر ساعت ۱۷، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در جریان جنگ جهانی دوم، لو در جزیره جرسی که به اشغال نازیها درآمده زندگی میکند. او به یک اسیر جنگی جوان روس در خانه اش پناه میدهد و مانند پسر خودش از او مراقبت میکند؛ با اینکه این کار ممکن است به قیمت زندانی شدن خودش تمام شود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سوفی اسکلتون، جان هانا، آماندا ابینگتون، جنی سیگروو، کریستین هیلبورگ، نیکلاس فارل و سوزان همپشایر را نام برد.