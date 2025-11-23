پخش زنده
در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) امشب، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در ایلام، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ایلام، اظهار کرد: مراسم شب وداع با شهدای گمنام؛ امروز، یکشنبه دوم آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰ در مصلای شهر ایلام برگزار میشود و اقشار مختلف مردم به همراه مسئولان در این آیین معنوی حضور خواهند یافت.
سرهنگ علی مرغزاری، درباره برنامه اصلی تشییع نیز گفت: مراسم تشییع پیکرهای مطهر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز سوم آذرماه، ساعت ۸ صبح از میدان میلاد به سمت مصلای شهر ایلام برگزار میشود.
وی افزود: محلتدفین یک تن از پیکر مطهر شهید گمنام در محل پارک باقر صدر شهرستان آبدانان خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان؛ از عموم مردم برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر شهدای گمنام دعوت کرد.