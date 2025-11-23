پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه گفت: شهرداریها موظف به رصد شبانهروزی نقاط مستعد پسماندسوزی در سطح شهر هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه با اشاره به تداوم پسماندسوزی در حاشیه شهر و کمربندی شهر ارومیه و کمربندی دوم در حال احداث، محلهای جمع آوری و دپو زباله ها، از افزایش پایشها و لزوم ورود جدی شهرداری به موضوع مدیریت پسماند و زباله سوزی خبر داد.
مختار خانی گفت: علیرغم گشت زنی مداوم همکاران در تمامی نقاط شهر متاسفانه در برخی موارد افراد متخلف قابل شناسایی نیستند برخی از نقاط هم جزو نقاط مستعد پسماندسوزی محسوب میشوند.
خانی با اشاره به محدودیتهای جدی ادارات محیطزیست در حوزه نیروی انسانی و امکانات افزود: اداره محیطزیست شهرستان ارومیه تنها تنها وظیفه نظارتی دارد و متولی اصلی مدیریت پسماند شهرداریها هستند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع عامل دقیق پسماندسوزی قابل شناسایی نیست، توضیح داد: اغلب زمانی که به محل میرسیم، آتش روشن است، اما فردی در محل نیست. ما آتشنشانی را برای خاموشسازی فرا میخوانیم و سپس نقطه را بهعنوان کانون مستعد پسماندسوزی به شهرداری اعلام میکنیم تا موظف به پایش مداوم آن باشد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان با استقبال از همکاری رسانهها در گزارش و رفع مشکلات زیست محیطی خاطرنشان کرد: ارسال مستمر گزارش تصویری خبرنگاران و رسانهها میتواند در سرعتبخشی به پیگیریها مؤثر باشد.