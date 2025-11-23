به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، یکی از مشکلات نوار غزه مدفون ماندن پیکر حدود ۱۰ هزار شهید در زیر آوار خانه هاست. گروه‌های دفاع مدنی غزه هر روز تلاش می‌کنند شماری از پیکر شهدا را از زیر آوار خارج کنند، اما با توجه به نبود امکانات، کمبود سوخت برای ماشین آلات و تعداد زیاد مفقودان، کار این نیرو‌ها با مشکلات جدی روبروست. اما در عین حال، خانواده شهدا چشم انتظار یافتن پیکر عزیزان خود هستند و لحظه به لحظه کار نیرو‌های دفاع مدنی را دنبال می‌کنند.

حازم العایدی مدیر عملیات دفاع شهری نوار غزه گفت: کار خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوار با سختی انجام می‌شود زیرا نیرو‌های امدادی امکانات و ماشین آلات لازم را در اختیار ندارند.