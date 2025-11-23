به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی شهرستان بوکان گفت: مسابقات دامه کشوری با حضور دامه بازانی از استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان در بوکان برگزارشد که با قهرمانی دو نفر از دامه بازان شهرستان بوکان به پایان رسید.

لقمان شهابی افزود: این مسابقات یک روزه با حضور ۵۰ نفر شرکت کننده و بصورت سوئیسی در هفت دور و به دو روش سنتی و مدرن برگزار شد.

شهابی اظهارکرد: در پایان این مسابقات ناصر شیری و هیمن بایزیدی هر دو از بوکان به ترتیب اول و دوم شدند و هژاریوسفی از پیرانشهر به مقام سوم رسید.

وی گفت: این مسابقات بصورت متناوب از سال ۹۲ تاکنون هرسال برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت بالای ورزشکاران این رشته و قهرمانان جهانی، در نظر داریم یک دوره مسابقات بین‌المللی را در ۲۲ بهمن امسال برگزار کنیم.

بازی دامه، اخیراً در غرب و شمالغرب کشور بویژه در مناطق کردنشین طرفداران خاصی پیدا کرده و سالانه در کشور‌های همسایه از جمله، عراق، ترکیه، لبنان و کویت برگزار می‌شود.

در پایان این مسابقات از پیشسکوت دامه باز بوکانی کمال کوچری و حسین خالدی از سقز بعنوان بازیکن اخلاق تجلیل شد.