دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مصوبات کلیدی این بود که دانشگاه فرهنگیان آییننامه ارتقای هیئت علمی خود را مبتنی بر مأموریت تربیتی خود بازتعریف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جلال موسوی در حاشیه شصت و هشتمین جلسه این ستاد که مربوط به موضوع بررسی دانشگاه فرهنگیان بود، با اشاره به چالشهای پیشروی این دانشگاه فرهنگیان، تأکید کرد: اگر کیفیت نیروی انسانی و جایگاه آموزشوپرورش در نظام آموزشی بهدرستی مورد توجه قرار نگیرد، ریشههای بحرانهای فعلی در تربیت و آموزش هرگز برطرف نخواهد شد.
وی گفت: موضوع اصلی ما تا آموزشوپرورش، نیروی انسانی است. تا زمانی که کیفیت نیروی انسانی و بها دادن به آن در آموزشوپرورش حل نشود، مشکلات تربیتی و آموزشی ما حل نخواهد شد. راه حل این مسئله، توجه به کیفیت دانشگاه فرهنگیان است، چرا که این دانشگاه در ورودی سیستم آموزشوپرورش قرار دارد و نقشی کلیدی در شکلدهی به آینده معلمان کشور ایفا میکند.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نتایج یک پژوهش گسترده که در ستاد تعلیم و تربیت انجام شده است، افزود: در این پژوهش، به چند محور اصلی از چالشهای دانشگاه فرهنگیان دست یافتیم. یکی از مهمترین این محورها، مسئله وضعیت اعضای هیئت علمی و جهتگیری فعالیتهای آنان است. هم اعضای هیئت علمی و هم دانشجو-معلمان، گلایهای مشترک داشتند: برخی از اعضای هیئت علمی، با وجود مأموریت تربیتی دانشگاه فرهنگیان، از پیگیری امور تربیتی غافل ماندهاند.
موسوی افزود: که این شکاف، ریشه در ساختار نظاممندی دارد، آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان تفاوتی با دانشگاههایی مانند تهران یا امیرکبیر ندارد؛ در حالی که مأموریت این دانشگاهها با مأموریت دانشگاه فرهنگیان کاملاً متفاوت است. مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان، «تربیت نیروی انسانی» است، نه تولید دانش صرف. اما آییننامهای که امروز وجود دارد، پژوهش را در اولویت قرار میدهد و کارهای تربیتی را به حاشیه میراند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، در بحث کیفیتبخشی به دانشگاه فرهنگیان، یکی از مصوبات کلیدی این بود که دانشگاه فرهنگیان آییننامه ارتقای هیئت علمی خود را مبتنی بر مأموریت تربیتیاش بازتعریف کند. خوشبختانه ریاست دانشگاه فرهنگیان در این راستا تلاش جدی انجام دادهاند و آییننامهای را تدوین کردهاند که امروز در دستور کار شورای ستاد قرار گرفته است.
موسوی با ابراز امیدواری گفت: این آییننامه پیشنهادی، اگرچه در مسیر تحقق است، اما نیازمند همکاری سریعتر کارشناسان در شاخههای تربیتی شورا است. امیدواریم ظرف مدت کوتاهی در شورای فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب نهایی، اجرایی شود. این تحول نه تنها توقعات اعضای هیئت علمی را برآورده میکند، بلکه دانشجو-معلمان و نهایتاً دانشآموزان و خانوادههایشان را از نتایج مثبت آن بهرهمند خواهد کرد.