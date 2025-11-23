به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌اله پرموز اظهار داشت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، آیین افتتاحیه پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری عقیق با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان، صبح روز سه شنبه ۴ آذرماه در محل این مجتمع تجاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پارکینگ افزود: پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری عقیق دارای ۳۶۰ واحد پارکینگ است و با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند، تجهیزات اعلام و اطفای حریق و استاندارد‌های ایمنی روز، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

پرموز تصریح کرد: این مجتمع تجاری با همکاری شهرداری دزفول و شرکت زیباسازه توسگام وابسته به موسسه مالی و اعتباری ملل احداث شده که قرار است پارکینگ آن به صورت رسمی افتتاح و برای استفاده عموم به بهره برداری برسد.

مدیر روابط‌عمومی شهرداری دزفول می‌گوید: پس از این مراسم، از ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده و بازسازی شده شهرداری نیز در محل بلوار جدیدالاحداث خیبر رونمایی خواهد شد.