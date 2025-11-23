به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف تکمیل زنجیره ارزش واحد‌های صنعتی در استان طرح توسعه واحد تولیدی آب اکسیژنه در ارومیه بالغ بر ۶۴ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام خواهد داد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این میزان سرمایه گذاری به نرخ ریالی مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را شامل می‌شود که طرح تکمیلی این واحد نیز بعد از اتمام طرح توسعه با بیش از ۷ میلیون دلار سرمایه گذاری ایجاد می‌شود.

سخاوت خیرخواه با بیان این که مواد اولیه این واحد تولیدی از نمک تهیه می‌شود افزود: ۹ محصول تولیدی این مجموعه در صنایع شوینده و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بازدیدی که استاندار آذربایجان غربی از این مجموعه تولیدی و صنعتی داشت مسائل و مشکلات طرح توسعه آب اکسیژنه آن مورد بررسی قرار گرفت که اخذ مصوبات کمیسیون ساخت داخل، تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی و حمایت یکی از بانک‌های عامل از جمله این مسایل و مشکلات بود.

این واحد روزانه بیش از ۶۰۰ تن مواد شیمایی پایه از جمله کلر مایع، سود سوزآور، آب ژاول و انواع اسید‌ها و قلیا‌ها برای پتروشیمی‌ها و صنایع آب را تولید می‌کند که برای ۲۰۰ نفر اشتغال زایی کرده است.

با افتتاح فاز توسعه این واحد تولیدی تولید محصولات آن دوبرابر شده و برای ۲۰۰ نفر دیگر می‌تواند اشتغال زایی کند.

هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از محصولات این واحد تولیدی به کشور‌های مختلف از جمله آذربایجان، ترکیه، گرجستان، عراق، ارمنستان و تعدادی از کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.