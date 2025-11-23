پخش زنده
پیکر مطهر دو شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در زنجان تشییع و یکی از آنان در صدا و سیمای استان تدفین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس زنجان گفت: در سالروز شهادت بانوی آب و آئینه، پیکر مطهر دو شهید گمنام در زنجان تشییع خواهد شد و یکی از این شهدای عزیز در صدا و سیمای استان زنجان تدفین میشود.
موسوی افزود: این شهدا صبح فردا دوشنبه، از مقابل مسجد جامع زنجان به سمت امامزاده سید ابراهیم همراه با مراسم عزاداران فاطمیون تشییع میشوند .
شهید دیگر به صورت امانی به زنجان آورده شدهاست و پس از تشییع به معراج شهدای تهران بازگردانده میشود.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی، نماینده ولیفقیه در زنجان، بر پیکر این شهدای گمنام نماز اقامه خواهد کرد.