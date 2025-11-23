به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه در کمتر نقطه‌ای از جهان دیده می‌شود که نیرو‌های مسلح، چنین پیوند عمیقی با مردم داشته باشند افزود: گستردگی بیش از هزار و۶۰۰ پایگاه در استان، نشانه این ارتباط مردمی است.

او با تأکید بر ضرورت پرهیز از تقسیم‌بندی مردم و تقویت ارتباطات محلی تاکید کرد: مسجد و پایگاه بسیج دو بال فعالیت فرهنگی‌اند و هر جا این دو نهاد همراه بوده‌اند، اثرگذاری افزایش پیدا کرده است.

سردار زارع‌کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین استان نیز به برخی چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: بخشی از شهر همدان فاقد رده‌های مقاومت است و زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در شأن جوانان نیست.

اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، دوره‌های آموزشی و اردو‌های زیارتی، فعالیت‌های امنیتی و عملیاتی مانند گشت‌های رضویون و سامان‌دهی ظرفیت‌های امدادی محله، بازسازی و توسعه فضا‌های پایگاه و راه‌اندازی باشگاه‌های تخصصی ورزشی با مشارکت خیرین، تقویت وفاق محلی با محوریت مسجد، همکاری با بازاریان و ایجاد قرارگاه اجتماعی محله، اقدامات حمایتی در حوزه جوانی جمعیت شامل اجرای طرح ۱۴۱۴، کمک به ۱۶۵ خانواده و ارائه خدمات مشاوره‌ای و راه‌اندازی نخستین مرکز تخصصی مادر و کودک در همدان با همکاری پایگاه‌ها و گروه‌های جهادی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی بود که تعدادی از مسئولان پایگاه‌های برادران و خواهران مطرح کردند.