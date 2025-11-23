پخش زنده
امروز: -
بوشهر قهرمان چهارمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته بسیج چهارمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی پیشکسوتان کشور به میزبانی آبادان برگزار شد.
در این رقابتها ۴۵۰ فوتسالیست از ۳۰ استان کشور حضور داشتند که به مدت ۹ روز باهم به رقابت پرداختند.
در پایان تیمهای بوشهر و کرمانشاه به دیدار پایانی راه یافتند و بوشهر توانست با نتیجه یک برصفر از سد تیم کرمانشاه بگذرد و به عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
به گفته مسئولان پنجمین دوره این رقابتها به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد.