معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد از توزیع هزار دست لباس گرم کامل بین پاکبانان زحمتکش با توجه به فرا رسیدن ایام سرد سال و برودت هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیمدل با اعلام این خبر گفت: با توجه به سرد شدن هوا و به منظور پوشش کامل پاکبانان خدوم که فعالیت آنها از ساعت ۳ بامداد در سطح شهر شروع می‌شود و تا پاسی از شب به طول می‌انجامد، تعداد تقریبی هزار دست لباس گرم و اقلام زمستانی شامل کاپشن، کلاه، دستکش، کفش بین این عزیزان توزیع شد.

رحیمدل با بیان این‌که وظیفه اصلی در حوزه خدمات شهری، توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند شهرداری می‌باشد، تصریح کرد: این اقدام در راستای حفظ سلامت و همچنین آراستگی ظاهری این زحمتکشان بی ادعا انجام شده است و انشاالله بتوانیم خدمات و رفاهیات بیشتری برای پاکبانان زحمتکش فراهم کنیم.

وی افزود: این که شهر یزد بنا به اذعان بسیاری از مسافران به ویژه مسافران نوروزی، یکی از تمیزترین شهر‌های کشور است و یا این که یزد، تنها شهری است که از مخازن زباله برای جمع‌آوری زباله استفاده نمی‌شود و شهری بدون مخزن زباله است، مرهون زحمات این عزیزان است که به صورت شبانه روزی در جهت پاکیزگی و نظافت محیط شهری فعالیت می‌کنند.

رحیمدل در پایان با بیان این که استمرار پاکیزگی شهر میراث جهانی، بدون همراهی مستمر شهروندان محقق نمی‌شود، از مردم یزد خواست، با رعایت برنامه زمان بندی و تقویم ارائه شده برای بیرون گذاشتن زباله، شهرداری یزد و پاکبانان عزیز را در ایجاد محیطی شهری زیبا، پاکیزه و سالم یاری کنند.