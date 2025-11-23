به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آتش ‌سوزی در بخشی از جنگل ‌های دیزمار واقع در محدوده ییلاق اشتبین، بخش سیه‌ رود جلفا، برای دومین روز ادامه دارد. وزش باد شدید و شیب تند منطقه موجب سرعت گرفتن گسترش آتش شده و کار مهار را دشوار کرده است.

بنا بر اعلام منابع میدانی، چندین دستگاه خودروی آتش‌نشانی، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، بسیج مردمی و گروه‌های داوطلب در محل حادثه حاضر شده‌اند و عملیات اطفا به‌صورت زمینی و دستی در حال انجام است اما سخت گذر بودن منطقه و کمبود نیروهای امدادی کار را سخت کرده است.

یحیی دشتی فرماندار جلفا ضمن اعلام آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی گفت: اولویت اصلی جلوگیری از پیشروی آتش به سمت ارتفاعات و مناطق مسکونی است.

مسئولان منابع طبیعی نیز هشدار داده‌اند که هرگونه فعالیت انسانی و بی‌احتیاطی در روز‌های خشک و گرم سال می‌تواند منشا آتش‌سوزی‌های گسترده باشد و از مردم منطقه خواسته‌اند از حضور غیرضروری در مناطق جنگلی تا پایان عملیات خودداری کنند.

مجید فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد که این حادثه از ۲ شب گذشته آغاز شده و نیرو‌های محیط زیست، منابع طبیعی، هلال‌احمر و بسیج از دیشب تاکنون به‌صورت مداوم در حال مهار و اطفای حریق هستند. سه شهرستان خداآفرین، ورزقان و کلیبر برای کمک‌رسانی وارد عمل شده‌اند.

وی ادامه داد: علت حادثه در حال بررسی است و احتمال می‌رود ناشی از خطای انسانی باشد.

فرشی گفت: با توجه به فصل پاییز، بخش عمده خسارات مربوط به سوختن برگ‌های درختان است و بررسی دقیق‌تر پس از کنترل کامل آتش انجام خواهد شد.