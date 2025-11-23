پخش زنده
رییس پلیس راهور استان یزد محدودیتهای ترافیکی ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تشییع شهدای گمنام را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، سرهنگ عزیرالله دستوار، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت:محدودیتهای تردد وسایل نقلیه از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه تا پایان مراسم تشییع شهدای گمنام درمسیرهای منتهی به تقاطع بعثت (تقاطعهای دولت آباد، شهید رجایی، و خیابان سیدگلسرخ) و مسیرهای منتهی به میدان امیرچقماق (میدان بهشتی، سه راه مهدی، خیایان سلمان وقیام) اعمال خواهد شد.
وی از شهروندان خواست از پارک خودرو درمسیرهای مشخص شده خودداری و از مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده کنند.