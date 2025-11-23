به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار اردبیل در بازدید از عملیات اجرایی کمر بندی سوم اردبیل که به همراه صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین وسرعین درمجلس شورای اسلامی انجام شد گفت:از محل سفر رئیس جمهور به پروژه کمربندی سوم اردبیل ۲۰۰میلیارد تومان اختصاص یافت که بااختصاص این اعتبار عملیات اجرایی این پروژه تسهیل شده است.

فرزاد قلندری بیان کرد:درحال حاضر ۹ کیلومتر این کمربندی از جاده مغان تاسردابه در دولاین زیرسازی وآسفالت شده وآماده بهره برداری است.

وی گفت:۱۱کیلومترکمربندی سوم اردبیل هم تاارجستان عملیات اجرای اش شروع و باتامین اعتبار در مدت زمان مشخص شده تکمیل می‌شود.

فرماندار اردبیل تصریح کرد:این پروژه یکی از پروژه‌های عمرانی مهم شهرستان اردبیل است وازتمام ظرفیت ومنابع برای تکمیل پروژه استفاده می‌کنیم.

قلندری گفت:بابهره برداری از این کمربندی سوم گام بزرگی درمدیریت کاهش ترافیک اردبیل برداشته می‌شود.