برنامه‌های «میراث کوثر»، با روایت زنان قهرمان، «سرزمین من»، با نگاهی به شهادت حضرت زهرا (س) تا هفته بسیج، «به نام عشق»، با نگاهی به فضایل حضرت زهرا (س) و «هفت اقلیم»، با موضوع بررسی «وضعیت آموزشگاه‌های موسیقی در کشور»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌ «میراث کوثر»، به‌صورت زنده از میدان امام حسین تهران، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

. این برنامه با گزارشی از آیین «سمنوپزان» و گفت‌و‌گو‌هایی با کارشناسان، به تبیین الگوی زن قهرمان در تاریخ اسلام می‌پردازد، الگویی که در رأس آن، حضرت زهرا (س) به‌عنوان نخستین و کامل‌ترین «قهرمان در سایه» قرار دارد.

بخش اصلی برنامه با محور روایت زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، پخش می شود، بانویی که پس از رحلت پیامبر (ص)، در هنگامه‌ای غبارآلود با صدای حق‌طلبی و خطبه‌های فدکیه، از ولایت و حقیقت دفاع کرد.

در این ویژه برنامه در گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام محسنی‌فرد، ابعاد معرفتی و اجتماعی دفاع حضرت زهرا (س) از ولایت بررسی می شود و در ادامه دکتر فاطمه ریحانی به بازخوانی نقش حضرت در ایجاد گفتمان کنش فعال زنان مسلمان در جامعه می‌پردازد.

در بخش سوم برنامه، جایگاه عرفانی حضرت زهرا (س) با محور جملهٔ مشهور «رضای فاطمه، رضای خداست»، طرح‌ می‌شود. کارشناسان دینی و فرهنگی با تحلیل این مفهوم به لایه‌های عمیق محبت و معرفت الهی در سیرهٔ بانوی کوثر اشاره خواهند کرد.

«میراث کوثر» علاوه بر بخش‌های گفت‌وگویی، شامل بخش‌هایی با صدای کودکان برای انتقال سیره حضرت به نسل نو ویژه به ویژه با هدف آشنایی دختران با زندگی و الگوی رفتاری حضرت زهرا (س)، بخش ویژه‌ای درباره «فرنگیس حیدرپور» بانوی دلیر ایرانی، است، زنی که با تبر در برابر تجاوز نیرو‌های بعث ایستاد و نماد شجاعت زنان این سرزمین شد.

ویژه‌برنامه «میراث کوثر»، به تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا، گویندگی سارا عشقی‌نیا و گزارشگری حمیرا فراتی، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، روی موج اف‌ام‌ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

مجله رادیویی «سرزمین من»، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود. این برنامه امروز از سفر به بوشهر و سرزمین خارک تا الگوی فاطمی و هفته بسیج را در بخش‌های متنوع تدارک دیده است.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی نوبسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر به مرور رویداد‌های مهم روز دوم اذر در تاریخ ایران می‌پردازد. در ادامه و در بخش «آن‌سوی تاریخ»، محمد ساجدی تحلیلگر رسانه، تازه‌ترین تحولات منطقه را در پیوند با روند‌های تاریخی بررسی می‌کند.

بخش «در پناه اگاهی» به گفت‌و‌گو باحجت الاسلام هادی مدرس حوزه و دانشگاه درباره جلوگیری از نزاع و تنش هنگام کمبود منابع می‌پردازد. در ادامه نیز دکتر مظفری مدیر میراث فرهنگی بوشهر درباره جاذبه‌های شهرستان خارک می‌گوید و شنوندگان را با جاذبه‌های این جزیره مسکونی که در نزدیکی بندر گناوه است آشنا می‌کند.

گفت‌و‌گو با حجت الاسلام کشوری، استاد حوزه و دانشگاه درباره حضرت زهرا سلام الله علیه و مقاومت در برابر ظلم و فشار به مناسبت ایام شهادت حضرت (س) از دیگر بخش‌های این برنامه است، این گفت‌و‌گو بر جنبه‌های عملی و الگویی زندگی ایشان در شرایط دشوار پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تمرکز دارد و استاد کشوری تلاش می‌کند تا پیوندی میان این سیره تاریخی و مفهوم پایداری و مقاومت در جهان امروز برقرار سازد، و در پایان، دکتر صحراگرد، معاون بسیج علمی تهران بزرگ، به مناسبت هفته بسیج، از برنامه‌های علمی و دستاورد‌های نوآورانه این نهاد خبر می‌دهد. این بخش بر نقش بسیج در توسعه علم و فناوری بومی تأکید دارد.

«سرزمین من»، با تهیه‌کنندگی، نویسندگی و سردبیری محمدرضا حاج‌حیدری، گویندگی دانیال معنوی و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی، هر روز از ساعت ۱۳ تا ۱۴، روی موج اِف‌اِم ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «به نام عشق»، دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۰۹:۰۰، فضایل حضرت زهرا (س) و الگوی زندگی عفیفانه برای خانواده‌های ایرانی را در رادیو ایران تبیین می کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه اقتداری و اجرای فاطمه میناخوانی، میزبان حجت‌الاسلام فضلی لاریجانی است که به تشریح فضایل و جایگاه بی‌بدیل بانوی دو عالم در عرصه‌های ایمان، اخلاق و معنویت می‌پردازد.

محور اصلی گفت‌و‌گو، سبک زندگی عفیفانه برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) است که می‌تواند الگویی عملی برای خانواده‌های امروز باشد.

در گفت‌و‌گو با این کارشناس مذهبی، ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت، از نقش ایشان در استحکام کانون خانواده تا جایگاهشان در پاسداری از ارزش‌های الهی، بررسی خواهد شد.

برنامه تحلیلی و هنری «هفت اقلیم»، دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۱۶:۰۰، با موضوع بررسی «وضعیت آموزشگاه‌های موسیقی در کشور» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت نقد‌و تحلیل چشم‌انداز آموزش موسیقی، زمینه‌های رشد، محدودیت‌های قانونی، کیفیت هنری و ارتباط آن با نیاز‌های جوانان و هنر معاصر را واکاوی می‌کند. ­

رضا مهدوی، ­کارشناس موسیقی و مجری‌کارشناس، ­با همراهی نگین خواجه نصیر، ­گوینده برنامه با کارشناسان درباره رویکرد‌های آموزش موسیقی در بخش خصوصی، نظارت فرهنگی و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساماندهی این آموزشگاه‌ها گفت‌و‌گو خواهند کرد.

در ارتباط تلفنی نخست برنامه، ­محمد‌حسین ایماعیلی، ­مدیرکل آموزش‌های هنری و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره روند صدور مجوزها، استاندارد‌های آموزشی و سیاست‌های آتی در حوزه هنر موسیقی، ­مطالبی را برای مخاطبان بیان می‌کند. ­

سعید اسماعیلی، ­آهنگساز و مدرس موسیقی، ­از نگاه هنرمندان و مدرسان به این موضوع خواهد پرداخت که تمرکز بر تربیت عملی نوازندگان و پیوند آموزش با فرهنگ بومی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اعتلای هنر ایران رقم بزند. ­

بخش ثابت برنامه، «نام‌ها و یادها»، به مناسبت مرور تقویم موسیقی هفته، یادبود غلامحسین درویش ـ پیشگام موسیقی ایرانی و معمار نغمه‌های ملی ـ در سالروز درگذشتش، پخش می شود. ­درویش خان از هنرمندان نامی و استادان موسیقی سنتی در اواخر دوره قاجاریان است که از افراد صاحب سبک و تأثیرگذار بر موسیقی ایرانی در این دوره به‌شمار می‌رود. ­از او آثار مشهوری مانند «تصنیف بهار دلکش»، «تصنیف ز من نگارم و چند رنگ» و «پیش‌درآمد» به‌جا مانده است.

درویش‌خان همچنین رهبر ارکستر کنسرت‌های انجمن اخوت که به حمایت صفاعلی ظهیرالدوله انجام می‌شد، بود. از او دو صفحه با همکاری چند نوازنده و خواننده دیگر نیز به‌جا مانده است. وی را از ایجادکنندگان و گسترش‌دهندگان پیش‌درآمد در موسیقی ایرانی می‌دانند. همچنین درویش‌خان به عنوان نخستین قربانی سوانح رانندگی در ایران شناخته می‌شود.