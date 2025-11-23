پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: با واحدهای صنفی متخلف و برهم زنندهی هنجارهای جامعه، براساس قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست با اصناف اصفهان گفت: داشتن جامعه بدون فساد و ناهنجاریهای اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی، مردم و تشکلهای مردمنهاد به ویژه اصناف است.
سیدمحمد موسویان افزود: یکی از راهکارهای دشمن در جنگ نرم ترویج مفاسد اجتماعی و اخلاقی از طریق بخشهای مختلف جامعه از جمله برخی از اصناف است، تا برخی ناهنجاریها را با برنامهریزی در جامعه اسلامی ما تبدیل به هنجار کنند.
به گفته وی برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی همواره مورد تأکید بوده و از دستگاههای امنیتی و انتظامی خواسته شده جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاریهای اجتماعی را شناسایی و به دادستانی معرفی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با هشدار جدی به متخلفان و واحدهای صنفی غیرمجاز ادامه داد: برخی اصناف جوانان ما را نشانه رفتهاند تا ارزشهای اخلاقی و شرعی جامعه اسلامی را دستخوش تغییر قرار دهند که شناسایی و برخورد با آنان در دستور کار دستگاههای انتظامی، امنیتی و دادستانی مرکز استان قرار دارد.
موسویان افزود: انتظار داریم اصناف این گروه از افراد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند و حافظ فرهنگ بالای صنف خود باشند.
وی با اشاره به اینکه در برخورد با ناهنجارهای اجتماعی طرحهایی تهیه شده گفت: چیزی فراتر از قانون از اصناف خواسته نشده، اما با توجه به اهمیت موضوع، برخورد دستگاه قضایی با مروجین مفاسد اجتماعی ذیل عنوان هر گونه صنف و گروهی قاطع و بدون اغماض خواهد بود و با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.