به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الإسلام یوسفی زرومی در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: خراسان شمالی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ در خصوص عناوین اتهامی ضرب و جرح، اخلال در نظم، تهدید و توهین به اشخاص بیشترین موارد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به شعب را در سطح کشور به خود اختصاص داد.

وی افزود: ضرب و جرح عمدی با ۲۰ درصد، اخلال در نظم و آسایش عمومی با ۱۹ درصد، تهدید با ۱۲ درصد و توهین به اشخاص با ۱۰ و هشت دهم درصد بیشترین مصادیق کاهشی را داشتند.