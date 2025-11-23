پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی ازکاهش تشکیل پروندههای کیفری در ۴ عنوان مجرمانه در سال گذشته نسبت به سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الإسلام یوسفی زرومی در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: خراسان شمالی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ در خصوص عناوین اتهامی ضرب و جرح، اخلال در نظم، تهدید و توهین به اشخاص بیشترین موارد کاهش حجم ورودی پروندهها به شعب را در سطح کشور به خود اختصاص داد.
وی افزود: ضرب و جرح عمدی با ۲۰ درصد، اخلال در نظم و آسایش عمومی با ۱۹ درصد، تهدید با ۱۲ درصد و توهین به اشخاص با ۱۰ و هشت دهم درصد بیشترین مصادیق کاهشی را داشتند.