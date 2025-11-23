پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از جابجایی بیش از دو میلیون مسافراز طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت: در مجموع ۲ میلیون و ۱۴۱ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان جابجا شدهاند که از این تعداد ۵۹۶ هزار نفر با اتوبوس، یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر با مینیبوس و ۳۸۵ هزار نفر با سواری در سفرهای برونشهری جابجا شدهاند.
وی افزود: در حوزه مدیریت سفر و ثبت عملکرد ناوگان نیز ۲۳۲ هزار صورت وضعیت برای ناوگان حمل و نقل مسافر صادر شده است که شامل ۳۵ هزار سفر اتوبوسی، ۸۰ هزار سفر مینیبوسی و ۱۱۷ هزار سفر سواری است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه افزود: درحال حاضر ۲ هزار و ۱۵۶ راننده در بخش حمل و نقل مسافر استان فعال هستند.
خسروی گفت: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالت مردم در خصوص وضعیت راههای استان است.