به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها، تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه علمی مهارت و شرکت گاز استان به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه به منظور هم‌افزایی در ارتقاء آگاهی عمومی و ارائه راهکارهای علمی برای بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی در سطح استان تنظیم شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین متعهد شدند تا با همکاری نزدیک، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متعددی را در راستای ارتقاء دانش و فرهنگ مصرف بهینه گاز در جامعه و صنایع استان اجرایی کنند. همچنین، این همکاری به ارائه راهکارهای علمی و تکنولوژیک برای کاهش هدررفت گاز و افزایش بهره‌وری در مصرف این انرژی حیاتی خواهد پرداخت.