مسئول بسیج دانش آموزی استان اردبیل گفت: همزمان با آغاز اردوهای دانش آموزی راهیان نور ۴۰۰ دانش آموز دختر بسیجی مدارس شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین، سرعین و هیر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمود وهاب‌زاده، مسئول بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل اظهار کرد: در این سفر زیارتی و معنوی دانش‌آموزان با حضور در مناطق عملیاتی استان خوزستان در هشت سال دفاع مقدس با بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و معنوی، از یادمان‌های شهدای اروند کنار، شهدای ذوالفقاری (تندگویان)، شهدای شلمچه، هویزه، طلائیه و شرکت در رزمایش مردان آسمانی بازدید می‌کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان در این اردوی 6 روزه از نزدیک با شهدای دفاع مقدس آشنا می‌شوند و مرحله دوم اعزام دانش‌آموزان پسر یکشنبه دوم آذرماه همزمان با ایام فاطمیه انجام می‌شود.