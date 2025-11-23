به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی در بازدید از مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان و نشست با حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ، مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، بر لزوم گسترش همکاری‌های رسانه‌ای تاکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار داشت: ما پیگیر فعالیت‌های این مرکز بودیم، اما واقعاً انتظار نداشتیم که چنین مجموعه‌ای تا این حد شکوفا و دارای ظرفیت‌های بزرگی باشد.

دبیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حاضران در مرکز رسانه تبلیغات اسلامی را افسران جنگ نرم خطاب کرد و اظهار داشت: همه ما در واقع لشکری رسانه‌ای در جنگ نرم و تحت لوای مقام معظم رهبری هستیم. این تعبیر، مسئولیت خطیر و نقش استراتژیک فعالان رسانه‌ای در مقابله با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی امروز را نمایان می‌سازد.

مدیر کل صدا و سیمای خوزستان به تحولات چشمگیر در صدا و سیمای استان اشاره کرد و گفت: در دوره جدید، ما تمامی استودیو‌ها را به طور کامل نوسازی کرده‌ایم. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که به جز ساختمان، یک صدا و سیمای جدید را بنا کرده‌ایم. این بازسازی و نوسازی شامل ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی است که به بهبود کیفیت تولیدات کمک شایانی خواهد کرد.

وی در ادامه سخنانش به تقویت برنامه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون اشاره کرد و توضیح داد: ما در زمینه‌های مختلف، برنامه‌های خود را تقویت کرده‌ایم و در فضای مجازی نیز همچون سایر بخش‌ها، شاهد پیشرفت و توسعه هستیم. این رویکرد جامع، نشان‌دهنده تلاش برای حضور فعال و موثر در تمامی پلتفرم‌های رسانه‌ای است.

در پایان، مدیرکل صدا و سیمای خوزستان، مرکز رسانه تبلیغات اسلامی را به عنوان یک “نمونه موفق از استفاده از جوانان انقلابی و کارآمد در حوزه رسانه” ستود. این تقدیر، بیانگر اهمیت اعتماد به نسل جوان و بهره‌گیری از توانایی‌های آنان در پیشبرد اهداف فرهنگی و رسانه‌ای استان است.