به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به پیش بینی اداره هواشناسی استان خوزستان بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد همچنان تا اواخر هفته جاری جوی پایدار بر روی استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی یا مه رقیق و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس با شیب ملایمی تا اوایل هفته آینده روند کاهشی دما مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۳۳ و ایذه با دمای ۴.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۵ و کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد رسیده است.