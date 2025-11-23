پخش زنده
عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران، با تشریح وضعیت کنونی صنعت هتلداری، بر ضرورت حمایت هدفمند و بازنگری در سیاستگذاریهای مرتبط تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحمید حرمتی گفت: اگر هماهنگی و برنامهریزی دقیق در سطح ملی تقویت شود، صنعت اقامت میتواند بار دیگر به جایگاه اثرگذار خود در اقتصاد گردشگری بازگردد.
عضو هیئتمدیره جامعه هتلداران ایران افزود : در ماههای ابتدایی سال، میزان اشغال هتلها در بسیاری از استانهای کشور کاهش داشت، اما در نیمه دوم سال تغییرات هرچند محدود اما قابل مشاهدهای رخ داد.
وی گفت : گرچه بسیاری از هتلها هنوز به نقطه سربهسر نرسیدهاند، اما استمرار روند بهبود و اتخاذ سیاستهای حمایتی ، میتواند مسیر فعالیت واحدهای اقامتی را پایدارتر کند.
فرصت ارتقای بهرهوری با مدیریت هزینهها
حرمتی با اشاره به افزایش هزینههای انرژی، مالیات و بیمه گفت: افزایش هزینهها فشارهایی ایجاد کرده، اما با حمایت هدفمند و بهروزرسانی سازوکارها ، میتوان شرایط را برای مدیریت بهتر هزینهها و افزایش بهرهوری فراهم کرد.
وی تاکید کرد که حفظ توان عملیاتی هتلها به معنای حفظ بخشی از زیرساختهای ارزشمند گردشگری کشور است.
ضرورت ایجاد فضای رقابتی سالم
این عضو هیئتمدیره جامعه هتلداران، با اشاره به فعالیت برخی واحدهای غیرمجاز و خانهمسافرها گفت: نبود نظارت کافی موجب شده برخی از این واحدها از مسیر اصلی خود خارج شوند. ساماندهی و نظارت میتواند به ایجاد رقابت سالم کمک کند و اعتماد گردشگران را افزایش دهد.
وی افزود: این ساماندهی در نهایت به نفع کل صنعت گردشگری خواهد بود.
نیاز به برنامهریزی مبتنی بر نیازسنجی دقیق
حرمتی در ادامه از صدور گسترده مجوزهای اقامتی بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری یاد کرد و گفت: برنامهریزی مبتنی بر نیازسنجی دقیق و کارشناسی میتواند از رقابت ناسالم و زیان فعالان این عرصه جلوگیری کند.
لزوم هماهنگی نهادی برای کاهش فشارهای مالیاتی و بیمهای
وی با اشاره به فشارهای مالیاتی و بیمهای افزود: بسیاری از هتلها برای حفظ نیروی انسانی متخصص تلاش زیادی میکنند. با هماهنگی میان نهادهای مرتبط، میتوان شرایطی ایجاد کرد که هتلها ضمن پایداری فعالیت، نیروی متخصص خود را نیز حفظ کنند.
سیاستگذاری هوشمندانه؛ پیشنیاز بازگشت رونق به گردشگری
حرمتی با تاکید بر نقش زنجیرهای گردشگری گفت: گردشگری مجموعهای از خدمات هماهنگ است؛ از حملونقل و اقامت گرفته تا مبلمان شهری و خدمات فرهنگی. هرگونه اختلال در یکی از این بخشها بر کل صنعت اثر میگذارد. سیاستگذاری هوشمندانه و هماهنگ میتواند مسیر رونق دوباره این صنعت را هموار کند.
گردشگری؛ سرمایهای ملی برای توسعه اقتصادی
وی با اشاره به اهمیت ملی گردشگری افزود : حمایت از هتلداران، تقویت اقتصاد ملی، ارتقای اشتغال و بهبود تصویر بینالمللی کشور را در پی دارد. امیدواریم با درک شرایط حساس فعلی، تصمیماتی اتخاذ شود که صنعت گردشگری از رکود فاصله گرفته و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران بازیابد.