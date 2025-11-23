تعداد بیماران دارای علائم بیماریهای حاد تنفسی به صورت سرپایی و بستری هفته گذشته،در نیشابوربه طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: درصد نمونه های مثبت آنفلوانزا در دانشگاه درهفته اخیر به هجده و چهار دهم درصد رسیده است که از حد آستانه هشدار عبور کرده است. همچنین درصد مثبت نمونه های کووید در این شهرستان دو و ۹ دهم درصد است.

دکتر علی اکبر محمدی علائم اصلی این بیماری را شامل تب ناگهانی، لرز، سردرد، دردهای عضلانی و کوفتگی شدید اعلام نمود و افزود: شدت علائم و کاهش آبریزش بینی در آنفولانزا نسبت به سرماخوردگی بیشتر است و توصیه می شود بیماران در زمان ابتلا در منزل استراحت کنند، با تغذیه سالم و استفاده از مایعات بدن را تقویت کنند و از تماس با دیگران بپرهیزند.

وی همچنین تأکید کرد گروه‌های پرخطر باید واکسیناسیون را جدی بگیرند.

دکتر علی اکبر محمدی ادامه داد: پرهیز از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک، داشتن تغذیه سالم، ضد عفونی کردن سطوح پر تماس، تهویه مناسب محل زندگی و محل کار، پرهیز از خود درمانی و مراجعه به پزشک در صورت تشدید علائم، گام های مؤثر در خود مراقبتی و کنترل بیماری های حاد تنفسی محسوب می شوند.