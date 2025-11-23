صدرنشینی بارسا در شب بازگشت به خانه

صدرنشینی بارسا در شب بازگشت به خانه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

دپورتیوو آلاوس ۰ - ۱ سلتاویگو

بارسلونا ۴ - ۰ آتلتیک بیلبائو (گل‌ها: روبرت لواندوفسکی در دقیقه ۴، فران تورس ۳ + ۴۵ و ۹۰ و فرمین لوپس ۴۸)

اوساسونا ۱ - ۳ رئال سوسیداد

ویارئال ۲ - ۱ رئال مایورکا

- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:

رئال اویدو - رایو وایکانو

رئال بتیس - جیرونا

ختافه - آتلتیکومادرید

الچه - رئال مادرید

- دوشنبه ۳ آذر:

اسپانیول - سویا

- در جدول لیگا تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید با ۳۱ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۵ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.