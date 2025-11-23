پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
دپورتیوو آلاوس ۰ - ۱ سلتاویگو
بارسلونا ۴ - ۰ آتلتیک بیلبائو (گلها: روبرت لواندوفسکی در دقیقه ۴، فران تورس ۳ + ۴۵ و ۹۰ و فرمین لوپس ۴۸)
اوساسونا ۱ - ۳ رئال سوسیداد
ویارئال ۲ - ۱ رئال مایورکا
- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:
رئال اویدو - رایو وایکانو
رئال بتیس - جیرونا
ختافه - آتلتیکومادرید
الچه - رئال مادرید
- دوشنبه ۳ آذر:
اسپانیول - سویا
- در جدول لیگا تیمهای بارسلونا و رئال مادرید با ۳۱ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۵ امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.