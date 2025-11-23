به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کاراته المپیک ناشنوایان به میزبانی شهر توکیو کشور ژاپن امروز یکشنبه ۲ آذرماه حسین تبرته فراهانی نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان در بخش کومیته روز موفقی را پشت سر گذاشت.

او در نخستین مبارزه‌ی خود به مصاف حریف قدرتمند ونزوئلایی رفت توانست این دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشته و راهی مرحله بعد شود.

تبرته فراهانی در دومین مبارزه برای رسیدن به فینال رودرروی کاراته‌کای روسیه قرار گرفت؛ اما در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب شد و برای کسب مدال برنز راهی جدول شانس مجدد شد.

در رقابت شانس مجدد نماینده لیبی حاضر به مبارزه نشد و بدین ترتیب حسین تبرته فراهانی بدون برگزاری مسابقه با نتیجه ۸ بر صفر پیروز اعلام شد تا مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران بر عهده غلامعلی حیدری است و مسعود زارع نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.