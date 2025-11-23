پخش زنده
امروز: -
کودک مهابادی برترین کتابخوان کودک کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهاباد گفت: باران عبداللهزاده کودک کتابخوان این شهر با عملکرد در مطالعه و استفاده از منابع کتابخانهای، عنوان برترین کتابخوان کودک کشور را از آنِ خود کرد.
افسانه بازیار افزود: باران عبداللهزاده امسال نیز همچون سال گذشته با امانت ۴۲۹ کتاب از بخش کودک را مطالعه و دانش خود را افزایش داد و با علاقه و پشتکار در این عرصه موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.
بازیار اظهارکرد: پس از این کودک مهابادی، حسنا رسولی از تهران و علیاکبر فرخپژوه از خراسان رضوی به ترتیب با عملکرد برجسته در مطالعه کتاب، رتبههای دوم و سوم کشور را کسب کردند.
وی، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در سنین پایین گفت: مطالعه منظم و دسترسی آسان کودکان به کتاب، نقش مهمی در توسعه مهارتهای زبانی، خلاقیت، تفکر انتقادی و شکلگیری عادات مثبت در زندگی آینده آنان دارد.
بازیار افزود: باران عبداللهزاده با شور و انگیزهای که نسبت به کتاب و مطالعه دارد، نه تنها خود را رشد داده بلکه میتواند الگویی برای سایر کودکان و خانوادهها در سراسر کشور باشد.
مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهاباد اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد با برگزاری کارگاههای آموزشی، مسابقات کتابخوانی و برنامههای خلاقانه فرهنگی، تلاش میکند علاقه کودکان به کتاب و مطالعه را افزایش دهد و زمینه رشد فکری آنان را فراهم کند.
بازیار، ابراز امیدواری کرد: معرفی این برگزیدگان بتواند انگیزهای برای سایر کودکان و خانوادهها جهت توجه بیشتر به کتاب و مطالعه و ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشد.