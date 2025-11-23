به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی ساخت تمام‌های شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، پس از تامین زمین توسط راه و شهرسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول شده که در خراسان جنوبی اجرای طرح مسکن ملی در ۳۱ شهر زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول شده است.

تنها افزود: تاکنون ۶۱ هزار و ۴۹۳ متقاضی در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۹۵ نفر تایید نهایی شدند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۰ متقاضی اقدام به واریز وجه نقد ۴۰ میلیون تومان کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: براساس زمین‌های واگذار شده، ۱۹ هزار و ۶۴۸ متقاضی پروانه ساختمانی دریافت کردند که عملیات اجرایی ۱۹ هزار و ۵۷۸ واحد آغاز شده است.

تنها افزود: از این تعداد ۱۵ هزار و ۵۷۵ واحد مسکونی به مرحله اجرای فنداسیون، ۱۵ هزار و ۲۲۳ واحد به مرحله اجرای اسکلت، ۱۰ هزار و ۴۲۴ واحد اجرای سقف و ۹ هزار و ۳۹۲ واحد سفتکاری هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: همچنین ۷ هزار و ۴۴۶ واحد در مرحله نازک کاری و پایانی هستند.

به گفته وی همچنین تعداد ۳۳۱ واحد پروژه‌های بنیاد ساز طرح اقدام ملی سطح استان با پیش بینی اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است که این پروژه‌ها شامل ۵۶ واحدی بنیاد ساز طبس، ۸۸ واحدی بنیادساز فردوس و ۱۸۷ واحدی بیرجند است.