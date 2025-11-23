پیش بینی دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد در چهار روز آینده
کارشناس هواشناسی استان گفت: هوای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته جاری صاف و پایدار است.
ولی بهرهمند افزود: طی شبانهروز گذشته تاکنون حداکثر دمای هوای چرام ۳۳.۷ لیشتر از توابع گچساران ۳۳.۳ سانتیگراد، لنده ۳۰.۵، باشت ۳۰.۵، امامزاده جعفر ۳۰.۴، دوگنبدان ۳۰.۲، دهدشت ۳۰ و لیکک ۳۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی بیان کرد: در این مدت حداکثر دمای هوای شهرهای سردسیری سیسخت ۱۸.۳، مارگون ۱۸.۹ و یاسوج ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حداقل دمای هوای یاسوج سردترین نقطه استان در بامداد امروز به زیرصفر رسید.
بهرهمند عنوان کرد: بامداد روز یکشنبه دمای هوا در یاسوج ۲ دهم زیر صفر، سیسخت۱.۸، دهدشت ۴.۵، مارگون ۵.۵، دوگنبدان ۷.۵، امامزاده ۸.۲، باشت ۸.۵، چرام ۹.۲، لیشتر ۱۲.۸، لنده ۱۳ و لیکک ۱۵.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
وی تاکید کرد: روند دمای هوای مناطق مختلف استان طی شبانه روز گذشته کاهشی است، اما از دوشنبه سوم آذرماه یک تا سه درجه افزایش خواهد یافت.
