به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته تاکنون دمای هوای بالای ۳۰ درجه سانتیگراد در هشت نقطه استان ثبت شده است.

ولی بهره‌مند افزود: طی شبانه‌روز گذشته تاکنون حداکثر دمای هوای چرام ۳۳.۷ لیشتر از توابع گچساران ۳۳.۳ سانتیگراد، لنده ۳۰.۵، باشت ۳۰.۵، امامزاده جعفر ۳۰.۴، دوگنبدان ۳۰.۲، دهدشت ۳۰ و لیکک ۳۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی بیان کرد: در این مدت حداکثر دمای هوای شهر‌های سردسیری سی‌سخت ۱۸.۳، مارگون ۱۸.۹ و یاسوج ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حداقل دمای هوای یاسوج سردترین نقطه استان در بامداد امروز به زیرصفر رسید.

بهره‌مند عنوان کرد: بامداد روز یکشنبه دمای هوا در یاسوج ۲ دهم زیر صفر، سی‌سخت۱.۸، دهدشت ۴.۵، مارگون ۵.۵، دوگنبدان ۷.۵، امامزاده ۸.۲، باشت ۸.۵، چرام ۹.۲، لیشتر ۱۲.۸، لنده ۱۳ و لیکک ۱۵.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

وی تاکید کرد: روند دمای هوای مناطق مختلف استان طی شبانه روز گذشته کاهشی است، اما از دوشنبه سوم آذرماه یک تا سه درجه افزایش خواهد یافت.