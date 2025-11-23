پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانه استرالیایی ناین نیوز میگوید شبکههای اجتماعی اعلام کردند با قوانین جدید استرالیا در این حوزه مخالفند، اما آن را اجرا میکنند. پیش از این هم برخی سکوها در اروپا قوانین بومی را اجرا نمیکردند که با تهدید مجبور به پذیرش آن شدند.